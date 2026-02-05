In vista della cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina non ci saranno chat intasate o video 'freezati'. Allo stadio di San Siro, infatti, sarà lanciata una nuova rete mobile 5G ultraveloce, con una capacità di download aumentata del 500% per far viaggiare in tempo reale le centinaia di terabyte di dati che ci si aspetta saranno scambiati per seguire lo spettacolo. Il Meazza è uno dei siti che Tim ha potenziato realizzando l'infrastruttura che connette un'Olimpiade che si sviluppa tra città, arene storiche e piste in quota oltre i 2.000 metri e che rimarrà sui territori coinvolti anche dopo i Giochi Invernali, con connessioni ridondate ad altissima capacità fino a 100 Gigabit al secondo.

Il potenziamento della copertura mobile ha interessato tutti i luoghi strategici dei Giochi Invernali: dall'Arena Santa Giulia, alla Fiera Milano City e Fiera Milano Rho fino all'Arena di Verona, che ospiterà la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e quella di apertura dei Giochi Paralimpici, che è stata dotata di una nuova rete 5G progettata nel rispetto del contesto storico, quindi senza interventi invasivi.