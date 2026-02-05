Oggi Arne Slot, manager del Liverpool, è stato protagonista in confernza stampa e tra i vari argomenti discussi con i giornalisti ha risposto alla domanda sul perché, nonostante una trattativa con l'Inter a fine gennaio, i Reds abbiano deciso di tenere Curtis Jones: "Ha giocato molti minuti ed è stato sfortunato, nel senso che il centrocampo è l'unico reparto in cui non abbiamo avuto infortuni. L'abbiamo tenuto perché abbiamo giocatori, ma ne abbiamo bisogno in queste posizioni. Al momento, abbiamo bisogno di centrocampisti titolari in diverse posizioni, quindi quel reparto si restringe sempre di più. La sua situazione non è cambiata per noi. È uno dei 16 giocatori di movimento che abbiamo a disposizione, con due giovani come Trey Nyoni e Rio Ngumoha, quindi sarebbe strano se lasciassimo andare qualcuno".