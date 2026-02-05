"La campagna di gennaio ha avuto effetti positivi sul bilancio, dettati dalla cessione di Lovik e riduzione di alcuni stipendi", ha detto Federico Cherubini alla platea di giornalisti presenti alla conferenza stampa durante la quale il CEO del Parma ha fatto il punto della situazione dopo la sessione di mercato di gennaio che ha portato a Cuesta, tra gli altri rinforzi, anche Franco Carboni. "Ma la società non sta andando al risparmio - ha continuato -. Il tema della sostenibilità è ricorrente. I numeri ci impongono di avere una forte attenzione su questo tema. Da parte nostra ci sarà sempre una ricerca virtuosa di gestione dei costi. Noi cerchiamo di fare una politica che possa portarci ad avere numeri differenti che il sistema nel suo complesso ha. L'unica nota è il fatto che in questi giorni sono uscite tabelle che fanno riferimento a bilanci".

Poi ha continuato:

"L'incarico è stato cercare un mix tra competitività e sostenibilità. Sarà difficile ma siamo convinti che riusciremo a consolidarci dando continuità. Il tema della sostenibilità c'è solo un modo per renderlo organico: cioè continuare a investire sui giovani. Questo aumenta il rischio ma è la nostra volontà di proseguire su questa strada ma sempre con equilibrio, come abbiamo fatto in questa sessione. Voi vedere meno magari che è in atto una riorganizzazione in generale della società. Ci hanno lasciato persone che hanno dato un contributo importante".