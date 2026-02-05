Intervenendo durante l'evento che annuncia la collaborazione tra Haier e la Lega Serie A, l'amministratore delegato di quest'ultima, Luigi De Siervo, è tornato a parlare dell'episodio di Cremona che ha riportato in auge il tema della violenza negli stadi: "Condanniamo ogni atto di violenza. Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza del campionato. Gli interventi sono severi, ma inevitabili. Le limitazioni fanno male alla Serie A, però servono. Manca un atto di maturità. Alcune frange si organizzano per risse programmate, quasi fosse guerriglia urbana. Bisogna isolare queste persone con Daspo e provvedimenti mirati, perché i danni al sistema e al Paese sono evidenti".