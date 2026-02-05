L’Inter batte 2-1 il Torino, si prende la qualificazione e nelle semifinali di Coppa Italia affronterà la vincente di Napoli-Como.

L'analisi della Gazzetta dello Sport appare un po' troppo... granata. "Il Torino mette via la buona e incoraggiante prestazione. In svantaggio per 2-0, a causa delle reti di Bonny e Diouf, i granata hanno reagito con un gol del nuovo arrivato Kulenovic e si sono avvicinati al 2-2 più di quanto l’Inter si sia accostata al 3-1 - si legge -. A Prati del Toro è stato annullato il 2-2 per un fuorigioco di pochi centimetri. Il pareggio e la risoluzione della contesa ai rigori non sarebbero stati immeritati. Né gli uni né gli altri si sono presentati con la migliore formazione, sia l’Inter sia il Toro hanno altre priorità. Ampie le rotazioni. Cristian Chivu ha testato come titolari i giovani Kamate e Cocchi. Marco Baroni ha dato fiducia al talento di Alieu Njie e ne è stato ripagato perché il 2005 svedese ha stressato abbastanza la difesa interista con la sua tecnica veloce. L’Inter ha meritato la qualificazione, il Toro è rimasto dentro la partita fino all’ultimo. Tutti contenti, più o meno".

