Allenamento congiunto e segnali incoraggianti per il Napoli. Come riportato da Sky Sport, nella giornata di ieri la squadra di Antonio Conte ha affrontato il Giugliano in una partitella amichevole disputata a porte chiuse, chiusa sul 3-1 per gli azzurri.

L’indicazione più importante per Conte arriva dalla tenuta di Romelu Lukaku, rimasto in campo per l’intera durata del match. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e ritrovare continuità in vista del rush finale di stagione, dove il centravanti belga è chiamato a tornare protagonista.

Risposte positive anche dai nuovi innesti. Giovane, arrivato dall’Verona, ha trovato la via del gol mostrando buoni movimenti e inserimenti offensivi. Brilla inoltre Alisson Santos, esterno brasiliano prelevato dallo Sporting CP, autore di una doppietta che ha impreziosito la prova complessiva.

Conte può dunque sorridere: al di là del risultato, l’amichevole con il Giugliano ha fornito spunti utili sia sul piano fisico sia su quello delle soluzioni offensive, confermando la crescita di condizione di alcuni elementi chiave e l’impatto immediato dei nuovi arrivati. Un passo in avanti importante nel percorso di avvicinamento ai prossimi impegni ufficiali.