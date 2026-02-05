Nessun bocciato tra gli interisti dopo il 2-1 sul Torino in Coppa Italia. Il migliore per la squadra nerazzurra - secondo la Gazzetta dello Sport - è Diouf (7): "Titolare per la prima volta nel suo ruolo, mezz’ala, si infila nello spazio e festeggia: è già a 3 gol nell’Inter, in soli 435 minuti".

Bene anche Kamaté (6,5): "Benvenuto tra i grandi: all’esordio nell’Inter, dopo i 5 gol con l’Under 23, aggredisce la fascia e architetta l’1-0".

In gol Bonny (6,5): "Vola altissimo, più del portiere Paleari, e non esulta per il settimo gol stagionale che sblocca il risultato. Esce per infortunio".

Non ha deluso Thuram (6,5): "Si appisola dentro a una partita che pare non accenderlo. Ma a inizio ripresa concepisce un assist da fenomeno, prima del cambio".

Il 6,5 anche a Mkhitaryan e Sucic. Poi tutte sufficienze più il senza voto per Luis Henrique.

Chivu 7: "Cambia 10 giocatori rispetto a Cremona, lanciando due ragazzi allevati nel settore giovanile. E si guadagna comunque la semifinale".