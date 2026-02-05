Branimir Mlacic è stato a lungo molto vicino all'Inter, anche perché il club nerazzurro e l'Hajduk Spalato avevano raggiunto un accordo da tempo. Mancava però il via libera del giovane difensore croato e questo non è mai arrivato, per mancanza di convinzione a seguire il percorso prospettato. In questo contesto di stallo si è inserita l'Udinese che lo ha messo sotto contratto e nel corso dell'intervista rilasciata a TMW il dt friulano Gianluca Nani ha raccontato l'operazione, a partire dal suo viaggio in Croazia: “Non sono andato al mare, ma ho cercato di avvicinarmi e intavolare l’affare dal vivo. Spesso di persona le cose si risolvono più facilmente".

Visto il recente precedente con l'Inter,, è normale che in casa Udinese ci fosse un po' di tensione per paura che saltasse tutto: "La trattativa si era complicata perché il ragazzo aveva attirato l’interesse di grandissimi club - ha aggiunto Nani -. C’è sempre paura che salti tutto, fino all’arrivo del TMS. Ma era il nostro primo obiettivo e l’abbiamo preso. Queste sono operazioni da Udinese”.