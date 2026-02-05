Basta l'Inter ter, come la definisce Tuttosport, per superare il Torino e centrare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Forte la critica ai granata sul quotidiano torinese, che definisce la situazione del club granata come "una chimera o una barzelletta a seconda della prospettiva".

Chivu ha dimostrato di avere un organico in grado di assorbire anche quella che sarà una scocciatura, sempre secondo il quotidiano. Ne ha cambiati dieci rispetto a Cremona, mentre Baroni si è "fermato" a sei. Naturali i problemi di amalgama, ma alla fine i nerazzurri hanno segnato quasi per inerzia, contro una squadra arroccata davanti a Paleari.

Solo dopo il 2-0 si è risvegliato il Torino e lo spettacolo è decollato, anche se una volta trovata la rete, negli ultimi 20' i granata non hanno più trovato il modo di impensierire realmente Josep Martinez.