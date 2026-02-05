Endorsement non da poco da parte di Walter Sabatini, ex dirigente anche dell'Inter targata Suning, nei confronti di Cristian Chivu il giorno dopo la vittoria per 2-1 sul Torino in Coppa Italia. "Ieri sera c'è stata la certificazione della qualità di Chivu - ha detto Sabatini a 'Cronache di Spogliatoio' -. Sarà l'allenatore dell'Inter per i prossimi 5 anni. Ha fatto una magia anche verso la società, è un allenatore che lavora con e per la società. Il calcio si fa così. L'allenatore insieme, non l'allenatore contro o cecchino del club. La sua è stata una prova di coraggio - ha aggiunto -: ha fatto turn over, ha fatto giocare i ragazzi, si è preso una grande responsabilità. Kamaté mi ha sorpreso e testimonia definitivamente che l'U23 è un toccasana per il calcio".

Sabatini prosegue nel discorso sulle seconde squadre: "La Juventus ha risparmiato un sacco di soldi e trovato giocatori come Yildiz e Miretti. Perché un conto è se giochi in Primavera quando sei ragazzino, un conto è giocare contro chi ha famiglia e casa e deve lottare per rinnovare il contratto per i figli. Pensate alle fortune che portano alle prime squadre Bartesaghi, Bernasconi... Palestra nemmeno lo nomino! E vi dico una cosa: per me è un quarto. Lo stesso discorso che feci a Delio Rossi su Behrami: con la sua corsa famelica, se arriva da dietro, fa male. Palestra è un potenziale campione".