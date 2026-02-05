Fra le tribune dell'U-Power Stadium per assistere a Inter-Torino c'era anche Gianni Infantino, presidente della Fifa. "Come una volta, quand’ero bambino e ad accompagnarmi era il mio caro papà, sono andato allo stadio a vedere l’Inter - scrive su Instagram - A Monza, contro il Torino, altro nobile club, ha vinto 2-1 e si é qualificata per la semifinale di Coppa Italia. Ho incontrato tanti amici, e ho pensato, ancora una volta, che il calcio é un’emozione senza tempo. Che unisce il mondo e le generazioni".