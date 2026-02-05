Altra tappa del lungo viaggio della Fiamma Olimpica che oggi viene accolta dalla città di Milano, dove la fiaccola si tinge ancora di nerazzurro. Uno dei protagonisti di oggi, nei panni di tedoforo, è Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter si è incaricato di portare la Torcia, simbolo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 nel passaggio davanti alla basilica di Sant'Ambrogio del capoluogo lombardo, dove il tecnico romeno ha raccolto il testimone del presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Una 'staffetta' acclamata da centinaia di persone presenti sul luogo per assistere all'evento che si veste ancora di interismo dopo il passaggio per le mani di un altro nerazzurro nonché ex compagno di squadra di Chivu, l'ex capitano Javier Zanetti.