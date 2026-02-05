L'ex presidente e proprietario dell'Inter, Erick Thohir, ha voluto condividere sui suoi canali social immagini della serata milanese in occasione del lancio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026: "Mentre ero a Milano per il meeting olimpico invernale 2026, ho trovato il tempo di ritrovare gli amici ancora attivi nel mondo del calcio. Tra questi il Presidente FIFA, Gianni Infantino, Adriano Galliani, ex Vicepresidente e CEO dell'A.C. Milan che è attualmente amministratore delegato dell'A.C. Monza, Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter, nonché Mirwan Suwarso, Presidente del Como 1907.

In questo incontro, abbiamo discusso molto degli sviluppi del calcio mondiale.