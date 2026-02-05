Va a gonfie vele l'attività di Betsson, società che opera nel mondo delle scommesse online, che ha chiuso il 2025 con ricavi complessivi per 1.197 milioni di euro, registrando un +8% rispetto all’esercizio precedente. In leggero calo l’utile netto a 182,4 milioni di euro (contro i 183,7 milioni di euro del 2024) e l’utile per azione è pari a 1,29 euro.

Betsson è sbarcata in Serie A nella stagione 2024/25 come sponsor di maglia dell’Inter con il brand betsson.sport. una sponsorizzazione che nel primo anno ha garantito alle finanze nerazzurre oltre 27 milioni di euro.