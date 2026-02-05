Addirittura tre bocciati tra i nerazzurri nelle pagelle del Corsport dopo il 2-1 al Torino in coppa: si tratta di Frattesi e Sucic. Per il resto, qualche 6,5 e molti 6.

Chivu (all.) 6,5 Stravolge la formazione per l’ennesimo impegno infrasettimanale. Porta comunque a casa il risultato, nonostante qualche brivido a ripresa inoltrata.

J. Martinez 6 Torna titolare dopo diverso tempo. Tradito dalla deviazione sul cross di Pedersen che ha portato al gol granata. Il resto è ordinaria amministrazione.

De Vrij 6 Schierato nell’inedita posizione di braccetto destro, non rinuncia a proporsi in avanti provando a calarsi pienamente nel ruolo.

Acerbi 6 Tocca di nuovo a lui guidare la difesa dopo le due apparizioni in Champions League nell’ultimo periodo.

Carlos Augusto 6 Colpisce la traversa in proiezione offensiva. Poi è sfortunata la deviazione sul cross di Pedersen che porta al gol avversario.

Kamate 6,5 Occasione preziosa per uno dei fiori all’occhiello dell’Under 23 nerazzurra. Sforna l’assist per Bonny.

Luis Henrique (35’ st) sv

Frattesi 5,5 In ritardo sul movimento di Kulenovic nell’occasione del gol del Torino.

Mkhitaryan 6 Chivu gli affida la cabina di regia. Compito archiviato senza preoccupazioni.

Sucic (11’ st) 5,5 In campo un po’ “leggerino”, per dirla alla Chivu.

Diouf 6,5 Finalmente una chance in quello che è il suo ruolo dopo le diverse apparizioni sull’out di destra. La sfrutta trovando la gioia personale a inizio ripresa.

Cocchi 5,5 In attesa dell’esordio in Serie A, si gode la prima da titolare nell’Inter dei grandi. Con un pizzico di timidezza e imprecisione.

Bisseck (30’ st) sv

Thuram 6,5 L’unico titolare in campo dall’inizio. Gli basta una sgasata a inizio secondo tempo per mandare in rete Diouf.

Lautaro (11’ st) 6 Mezzoretta nelle gambe del capitano per tenere il ritmo in vista del Sassuolo.

Bonny (11’ st) 6,5 Inserimento preciso come il colpo di testa nell’occasione che sblocca l’incontro. Torna a incidere dopo qualche prestazione sottotono.

P. Esposito (11’ st) 6 In campo col solito piglio.