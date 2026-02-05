Il Colonia esce dalla Youth League dopo il 3-1 incassato dell'Inter. L'allenatore Stefan Ruthenbeck commenta il ko contro i nerazzurri ai canali ufficiali del club: "Sebbene l'Inter abbia avuto più possesso palla nel primo tempo, siamo stati un po' più pericolosi. Hanno giocato intorno alla nostra area di rigore, ma non sono stati particolarmente pericolosi sotto porta. Siamo stati un po' lenti nei primi quindici minuti del secondo tempo, ma siamo riusciti a reagire bene. I ragazzi si sono davvero fatti avanti".

"Dopo l'1-1 - continua ad analizzare il tecnico dei tedeschi -, mi sarebbe piaciuto vedere un po' più di coraggio nel rilanciarsi. Nonostante questo abbiamo avuto due o tre occasioni in contropiede. È una situazione incredibilmente amara. I ragazzi sono in lacrime. Il calcio a volte può essere così orribile e così duro. Tutto sommato, però, abbiamo più che resistito contro una grande squadra; siamo andati vicini a costringerla ai calci di rigore. È un peccato che il nostro percorso europeo si sia concluso così".