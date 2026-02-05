Le pagelle di Inter-Torino su Tuttosport partono dal 6 a Josep Martinez, spettatore nel primo tempo e tradito sul gol subito dalla deviazione di Carlos Augusto. Sufficiente anche De Vrij da braccetto, così come Carlos Augusto, mentre Acerbi è da 6,5 grazie ad alcune buone chiusure.

A centrocampo buon esordio (6,5) per Kamate che firma anche un assist col piede debole. Malino Frattesi, 5,5, fatica a carburare anche se partecipa al 2-0. Sufficienza in regia per Mkhitaryan, maestria ed esperienza. Molto bene Diouf, 7 nella sua prima da titolare da mezzala, già 3 gol in 345' stagionali. Voto 6 a Cocchi, piede educato ma subisce Pedersen.

Davanti 6,5 a Bonny che segna nonostante un primo tempo non così positivo e 6 a Thuram, grazie soprattutto all'assist per Diouf. Tra i subentrati ng a Luis Henrique, 5,5 a Sucic e Pio Esposito, 6 a Bisseck e Lautaro. Voto 6,5 a Chivu, che trova risposte interessanti. Nel Torino si salvano Vlasic e Kulenovic (entrambi 6,5). L'arbitro Marchetti è da 6 nonostante alcuni fischi "irritanti".