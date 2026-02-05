"È stato un evento fantastico per noi". Parole e musica del responsabile dell'Academy del Colonia, Markus Halfmann, intervenuto ai canali ufficiali del club dopo l'eliminazione dei tedeschi ai sedicesimi di finale di Youth League per mano dell'Inter davanti ai 50mila spettatori del RheinEnergie Stadion: "Siamo incredibilmente grati di aver potuto giocare qui. Non è una cosa scontata tra due partite casalinghe professionistiche. Il fatto che i biglietti fossero esauriti è sensazionale. Abbiamo stabilito un record mondiale qui e siamo tutti incredibilmente orgogliosi, anche se al momento la delusione è enorme".