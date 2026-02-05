Il calciatore del Napoli, Antonio Vergara, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio CRC, raccontando la propria ammirazione per Piotr Zielinski: "Il mio idolo è sempre stato Messi, ma quando mi sono fatto più grande ed andavo a fare gli allenamenti in prima squadra con il Napoli mi è sempre piaciuto Piotr Zielinski. Era bello da vedere: faceva uno stop di tacco a seguire che si conosceva a memoria, ma riusciva comunque a sfuggire agli avversari. Un giocatore molto forte", ha concluso.