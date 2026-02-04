Commentiamo insieme Inter-Torino, match valido per i quarti di Coppa Italia 2025/2026.
Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.
ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)
Sezione: Copertina / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 22:55
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - Copertina
Hazard svela: "Moratti mi faceva tanti complimenti, ma io avevo altri desideri. Mourinho il migliore. L'Inter? È da 5 anni la più forte d'Italia"
Diouf a SM: "Adesso gioco nella mia posizione naturale ed è più facile per me. Il gol lo dedico a Thuram"
Palacios torna in campo con l'Estudiantes: "Sono stato fermo a lungo in Italia, giocare di nuovo è positivo"
Gazzetta di Modena - Massolin-Inter, affare che entra nella storia dei Canarini: è la cessione più ricca
GdS - Bilanci, la Serie A resta in rosso. Juve e Roma tra le più indebitate, l'Inter sul secondo gradino del podio dei virtuosi
Capello: "Milan da scudetto? Allegri continua a parlare di quarto posto, l'Inter ha la forza della grande rosa, ma io dico che..."
Altre notizie
Giovedì 05 feb
- 17:05 Ambrosini: "L'Inter ha urgenza di vincere il campionato, il Milan no. Col derby ai nerazzurri è finita"
- 16:50 Paratici torna sulla squalifica ai tempi della Juve: "Condannati per un principio contabile"
- 16:35 Thuram: "Vincere 2 Scudetti in 3 anni sarebbe qualcosa di enorme, l'Inter è arrivata per me al momento giusto"
- 16:20 Coppa Italia, con la vittoria di ieri l'Inter fissa un primato
- 16:11 Assoallenatori, Ulivieri: "Conte ha ragione, si gioca troppo. Poniamo il problema da tempo ma..."
- 15:57 San Siro ipertecnologico per la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina: verrà attivata nuova rete 5G
- 15:44 Ívarsdóttir si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Felice di essere qui, non vedo l'ora di vedervi in campo"
- 15:30 Slot spiega perché il Liverpool ha trattenuto Curtis Jones: "Ha giocato molto ma è stato sfortunato. Ci serve"
- 15:15 Napoli, primi sorrisi per Conte: 90 minuti in campo in amichevole per Lukaku, bene anche Giovane
- 15:01 Coppa Italia, ma non per l'Inter con le reti "Fabriqué en France"!
- 14:47 Roma, Totti vicino al clamoroso ritorno. Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando"
- 14:33 Gennaio super per Dimarco, va a lui il EA SPORTS FC Player Of The Month
- 14:19 Positivo il 2025 di Betsson, sponsor dell'Inter: crescita dell'8% alla voce ricavi
- 14:05 Non solo la gloria: vincere la Coppa Italia farebbe bene anche alle casse. Ecco le prospettive
- 13:51 Nani (DT Udinese): "Per Mlacic sono andato a trattare in Croazia. C'era paura fino all'ultimo"
- 13:37 Youth League, le partecipanti agli ottavi di finale: fa rumore la caduta del Barcellona
- 13:24 Sabatini: "Chivu ieri ha fatto una magia, sarà allenatore dell'Inter per altri 5 anni. Kamaté testimonia una cosa"
- 13:09 Thohir: "A Milano ho ritrovato amici del calcio. Abbiamo discusso degli sviluppi del calcio mondiale"
- 12:56 Il Giornale - In estate la porta dell'Inter dovrebbe tornare a parlare italiano: due i profili in lizza
- 12:42 CdS - Chivu coraggioso, Inter in semifinale. Ma ora avrà due partite in più...
- 12:28 D'Agostino: "Calendari pieni? Prendi 8 milioni, trova le soluzioni come fa Chivu. Vergara senza ko non giocava nemmeno a nascondino"
- 12:14 UFFICIALE - Nuovo portiere per l'Inter Women: Ívarsdóttir in prestito fino a giugno
- 12:00 Giovani lanciati, gestione del gruppo, campo, mercato e... frecciatine: CHIVU dà una LEZIONE a TUTTI
- 11:45 Sacchi: "Mancano 49 giorni alla Partita della Vita. Esposito, Palestra e Vergara: Gattuso avrà preso nota"
- 11:30 Sassuolo, Carnevali: "Quasi salvi? Merito di Grosso. Sarà dura trattenere Muharemovic"
- 11:16 Hazard svela: "Moratti mi faceva tanti complimenti, ma io avevo altri desideri. Mourinho il migliore. L'Inter? È da 5 anni la più forte d'Italia"
- 11:02 CdS - Diouf sfrutta la chance: il francese ha confermato di poter essere importante
- 10:48 I retroscena del mercato dell'Inter: il rimpianto è uno solo. Tanti giochi a incastri a vuoto, mai prime scelte
- 10:34 Del Piero: "L'Inter ha impegni gravosi, Milan rivale numero uno ma se la Juve vince a San Siro..."
- 10:20 Ranocchia: "Coppa Italia? Bene per l'Inter andare fino in fondo: vi spiego perché. E su Thuram..."
- 10:06 Infantino all'U-Power Stadium: "Allo stadio per l'Inter come quando ero piccolo"
- 09:52 Carnevali: "Inter strafavorita, ma proveremo lo scherzetto. Muharemovic? Sì, i nerazzurri lo hanno chiesto. Ma..."
- 09:38 Pagelle TS - Diouf, che media gol. Frattesi fatica a carburare
- 09:24 TS - Basta l'Inter ter per la "scocciatura" Coppa Italia. Il Toro? Una barzelletta
- 09:10 Pagelle CdS - Bocciati Frattesi, Cocchi e Sucic. Diouf sfrutta la chance
- 08:56 Moviola GdS - Eccessivi i gialli a Pio e Maripan. Giusto cancellare il 2-2
- 08:42 Diouf a SM: "Adesso gioco nella mia posizione naturale ed è più facile per me. Il gol lo dedico a Thuram"
- 08:28 Pagelle GdS - Diouf il migliore, bravo Kamaté, ok Bonny e Thuram
- 08:14 GdS - Il Torino avrebbe meritato il pari. Alla fine tutti contenti, più o meno
- 08:00 La necessità diventa virtù: Chivu chiude il bastardo mercato, calando un poker francese con Kamate assistman
- 07:30 L'Anorthosis Famagosta cambia allenatore: Camoranesi dirigerà la squadra di Stefano Sensi
- 00:05 videoInter-Torino 2-1, Tramontana: "Squadra sperimentale e gara prevedibile. Bravi Cocchi e Kamaté"
- 00:00 I ragazzi vanno bene
Mercoledì 04 feb
- 23:48 Inter-Torino, la moviola - Marchetti si scatena con i gialli, ma sbaglia su Esposito. Giusto annullare il gol di Prati
- 23:48 Diouf a ITV: "Sono contento se posso aiutare la squadra, queste gare non sono mai facili"
- 23:46 Diouf in conferenza: "Contento del gol e della prestazione. Tante differenze tra calcio italiano e francese"
- 23:46 Torino, Kulenovic a SM: "Meritavamo di più, peccato. Inter la più forte d'Italia? Vedremo a fine stagione"
- 23:41 Chivu in conferenza: "Critiche per la semifinale prima del derby? Non capisco un c... di calcio. Barella e Calha..."
- 23:34 Chivu a ITV: "Carlos, Acerbi, Frattesi, Bonny: per me non sono riserve quando giochi ogni tre giorni"
- 23:29 Cocchi a ITV: "Ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra"
- 23:28 Torino, Baroni in conferenza: "Spiace per l'eliminazione, ma ho visto cose positive. Asllani? Non parlo degli assenti"
- 23:27 Chivu a SM: "I ragazzi dell'Under 23 possono darci una mano. Il mercato è bastardo ma ho un gruppo valido"
- 23:21 Kamate a ITV: "Abbiamo dato tutto e abbiamo meritato, Chivu mi ha dato dei consigli prima del match"
- 23:16 Torino, Baroni a SM: "Soddisfatto della prestazione, la squadra è viva. Molto meglio nel secondo tempo"
- 23:15 Torino, Kulenovic in conferenza: "Contento per il gol, deluso per il risultato"
- 23:08 Bonny al 90esimo a SM: "Siamo contenti per la vittoria. Lì davanti siamo tanti e facciamo tutti bene"
- 23:08 Carlos Augusto al 90' a SM: "Siamo l'Inter e giochiamo per vincere. Kamate e Cocchi? Devono continuare così"
- 22:58 La Française des démi-finales: le reti di Bonny e Diouf regalano all'Inter le semifinali di Coppa Italia, Torino ko 2-1
- 22:57 Inter-Torino, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Torino, le pagelle - Kamate sfrutta l'assist, il gol segnato da Diouf su inserimento ha un duplice significato
- 22:56 Inter-Torino 2-1, Triplice Fischio - Serata non semplice, obiettivo raggiunto: nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-TORINO: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:08 Inter-Torino, anche a Monza è passione nerazzurra: oltre 12 mila spettatori
- 21:58 Carbone: "I ragazzi hanno giocato con coraggio e qualità davanti a 50 mila persone. Sono pazzi"
- 20:46 Marotta: "Gennaio è un mercato di riparazione, noi non dovevamo riparare niente". E sul duello col Milan...
- 20:40 Torino, Petrachi a SM: "L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Servirà sana cattiveria"
- 20:35 Diouf a SM: "Ho già segnato in Coppa Italia, stasera voglio fare lo stesso. Felice di giocare"
- 20:34 Torino, Coco a SM: "L'Inter è forte e lo sta dimostrando, non sarà facile"
- 20:30 FOTO - Il secondo anello verde esprime solidarietà ad Emil Audero: striscione per il portiere
- 20:29 Diouf a ITV: "Felice di giocare nella miglior posizione per me, stasera non sarà facile"