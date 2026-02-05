Chiuso da pochi giorni il mercato invernale, inevitabilmente le società stanno già iniziando a lavorare per quello estivo. E l'Inter non è da meno. Tra i profili che il club nerazzurro sta vagliando c'è quello del portiere, visto che Yann Sommer saluterà per fine contratto. Come evidenzia Nicolò Schira nella rubrica 'Piazza Affari' su Il Giornale, è possibile che dopo 20 anni la porta dell'Inter torni a parlare italiano. Fari puntati su Guglielmo Vicario del Tottenham, che vuole tornare in Italia, anche se Piero Ausilio continua a tenere d'occhio Elia Caprile del Cagliari.