Gara liscia per Matteo Marchetti, l'arbitro di Inter-Torino di coppa. Pochi i casi da moviola.

La Gazzetta evidenzia alcuni episodi nel box moviola: "Al 34’, Bonny in gol: è in gioco. Al 13’ st, ok Kulenovic nel 2-1. Al 25’ corretto il giallo a Sucic su Njie mentre al 28’ viene rilevato il fuorigioco di pochi centimetri a Prati: 2-2 annullato. Al 38’ st, Pio ha il braccio in protezione su Tameze: fallo sì, giallo no. Al 41’, Maripan in scivolata, giallo: ma il capolinea della ”corsa” è... un compagno".