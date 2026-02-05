Altro gol per Andy Diouf. Stavolta la vittima è il Torino, dopo aver giustiziato Venezia e Dortmund. Tre gol che fanno capire come il francese abbia fiuto sottoporta. "

"Mettendo la firma sulle semifinali in cassaforte, il francese dunque ha sfruttato al meglio un’altra delle chance che gli ha concesso Chivu, anche perché ha potuto giocare nella sua posizione naturale, ossia al centro del campo dopo essere stato più volte in stagione dirottato (per necessità) sulla corsia destra - sottolinea il Corsport -. Nel pre partita lo ha detto lui stesso di potersi disimpegnare a prescindere come mezzala destra o sinistra, ma di certo in campo ha confermato di poter recitare un ruolo importante in un reparto così ricco di qualità come quello nevralgico dell’Inter".

Terzo gol nella terza gara da titolare in stagione dopo quelle con Venezia, appunto, e Lecce. Una valida alternativa per la mediana, specialmente considerando il fitto calendario che attende i nerazzurri tra campionato e coppe varie.