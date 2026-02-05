"Sono soddisfatto", ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, in programma per sabato. Conferenza durante la quale il tecnico del Grifone ha risposto sul mercato appena concluso, sfoderando grandi sorrisi: "L'ho detto oggi ai ragazzi. Sono soddisfatto al di là del fatto di non aver perso nessuno dei big, anche se non mi piace chiamarli così, e aver preso giocatori di qualità e con caratteristiche che avevo richiesto. I primi due-tre giorni dopo il mercato secondo me non ti dicono che atmosfera vivrai. Abbiamo avuto due giorni di lavoro intensi con l'entusiasmo giusto col gruppo che era ben amalgamato".

Norton Cuffy è rimasto nonostante le tante voci di mercato. Come lo ha visto?

"Ho visto tutti molti concentrati. E chi è andato via mi ha detto che voleva andare via, anche in caso delle cessioni non pianificate come quella di Thorsby. Un giocatore come lui va ascoltato. Anche se rientrava nei nostri piani va ascoltato e se c’è l’offerta giusta va anche accontentato. Norton-Cuffy l'ho sempre visto concentrato e dentro questa squadra. La differenza durante il mercato non la fa un giocatore che gioca 90 minuti, ma la differenza la fanno i Leali, i Sabelli o i Nuredini che tengono il livello dell'allenamento molto alto. Anche Ekhator, che ha avuto tanti rumors intorno a lui, e gestirli per un 2006 è un po' più complicato e non ha mai smesso di dare tutto quello che ha. Anche Onana, dopo un paio di giorni di scombussolamento, è tornato con il suo sorriso e la sua forza. Io sono contento del materiale che ho".