Parallelamente alle trattative per Trevoh Chalobah e Anan Khalaili, che si stanno scaldando nelle ultime ore, l'Inter starebbe valutando anche il nome di Nathan Aké (la nostra anticipazione) come profilo utile per completare il reparto difensivo da consegnare a Cristian Chivu in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'olandese è stato proposto al club milanese, il quale potrebbe pensare di replicare un'operazione 'alla Akanji', proprio ingaggiandolo dal Manchester City come accadde un'estate fa con lo svizzero, preso nelle ultimissime ore di calciomercato per sostituire il partente Benjamin Pavard, che fu ceduto in prestito all'Olympque Marsiglia. Al momento, comunque, il nome di Aké resta sullo sfondo, visto che le attenzioni della dirigenza sono tutte rivolte soprattutto sui due obiettivi citati a inizio articolo.