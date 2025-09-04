Anche l'Inter si stringe al dolore per la morte di Giorgio Armani, re della moda scomparso quest'oggi all'età di 91 anni. "Il mondo - scrive il club nerazzurro su X - piange la scomparsa di Giorgio Armani: icona della nostra città, leggenda della moda che con la sua creatività ed eleganza ha saputo raccontare l’italianità nel mondo, promuovendo anche l'eccellenza dello sport milanese. FC Internazionale Milano si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

