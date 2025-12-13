Una vittoria roboante, propiziata da quella che è una delle sue fide scudiere, ovvero Haley Bugeja mattatrice del derby col Milan grazie alla sua tripletta. Dopo il 5-1 sonoro rifilato alle rossonere, il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani esprime tutta la sua gioia ai microfoni di RAI Sport: "Oggi dovevamo fare una prestazione maiuscola, uscire dalla nostra comfort zone. Dopo la rete subita abbiamo avuto una reazione pazzesca". 

Il campionato dell'Inter inizia oggi e dice che?
"Che abbiamo dato un segnale importante al campionato, a noi e alle avversarie".

Non si possono fare i conti per lo Scudetto senza l'Inter?
"Vogliamo giocarcela ed essere protagonisti. Migliorare rispetto allo scorso anno vorrebbe dire vincere il campionato, noi daremo il massimo". 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 13 dicembre 2025 alle 17:11
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print