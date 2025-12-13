C’è anche il sigillo di Ivana Andres nella vittoria di oggi dell’Inter Women nel derby. Dopo il 5-1 di oggi, la difensora parla così a Inter TV: “Siamo molto contenti, abbiamo lavorato duramente in campo per questa vittoria. Le grandi squadre si vedono in queste partite, sono molto felice di questo risultato ma soprattutto perché è un premio per il lavoro della squadra. Sono molto felice per il gol che ci ha permesso di pareggiare, era importante farlo tutto. Credo che da lì poi la squadra si sia rimessa in carreggiata e ha portato a casa questa vittoria importante”.

È la vittoria del gruppo?

“Sempre, noi lavoriamo sempre per il bene della squadra e credo che oggi abbiamo dato una grande risposta come collettivo. Credo che questa sia la chiave del gruppo”.

Ora c’è la Coppa Italia, un’altra competizione a cui tenete molto.

“Sì sarà l’ultima partita di quest’anno, vogliamo passare al turno successivo perché è un obiettivo così come il campionato”.