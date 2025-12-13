Il derby femminile si avvicina sempre di più. Milan e Inter scenderanno in campo alle 15:00 per una stracittadina piena di orgoglio e passione. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: in casa interista collaudato 3-4-2-1 con Magull e Detruyer alle spalle di Wullaert. In difesa Milinkovic guida il reparto al fianco di Bowen e Andres.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Arrigoni; Grimshaw, Mascarello, Van Dooren; Park, Ijeh, Kyvag

INTER (3-4-2-1): Rúnarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Santi, Csiszar, Glionna; Magull, Detruyer; Wullaert.