Protagonista del derby di Milano stravinto per 5-1 dall’Inter, l’attaccante maltese Haley Bugeja commenta così a Inter TV il successo nerazzurro nella stracittadina: “È una bella vittoria oggi, siamo arrivate molto cariche a questa partita e siamo molto contente di aver portato a casa questo risultato”.

Ci racconti questi gol?

“Negli ultimi mesi non è stato facile stare fuori per infortunio, ma sono rientrata con grande fiducia, è stato anche merito delle compagne che mi hanno messo nelle migliori condizioni. Sono sicuramente felice di aver portato a casa questa vittoria con i tre gol”.

Ti aspettavi un ritorno così?

“Così bene no, ma ovviamente sono molto felice di essere ancora con la squadra e di ritornare con tre gol è ancora più bello. C'è una dedicata particolare per questa tripletta così importante e così bella. Per la famiglia, che è stata sempre con me, le compagne e i tifosi. Senza di loro nulla sarebbe possibile per me. Sicuramente siamo felici di aver chiuso così il 2025 in campionato”.

Adesso c’è la Coppa Italia contro il Como, come ci arrivate?

“Guardiamo sempre alla prossima sfida, adesso c’è il Como e poi la pausa natalizia. Vogliamo vincere la prossima e poi guardare avanti. Manca ancora tanto in questa stagione e c’è tanto da vincere”.

Ti porti a casa il pallone?

“Sì, dopo l’ultimo gol me lo sono preso subito. Sono felice e grata alla squadra per questa vittoria”.