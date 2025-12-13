Suzanne Bakker, tecnico del Milan Women, ha parlato così verso il derby contro l'Inter che di giocherà alle 15 di oggi: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare". Milan in vantaggio negli scontri casalinghi contro le nerazzurre: quattro acuti rossoneri e tre interisti.

Sab 13 dicembre 2025 alle 14:55
Autore: Niccolò Anfosso
