Suzanne Bakker, tecnico del Milan Women, ha parlato così verso il derby contro l'Inter che di giocherà alle 15 di oggi: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare". Milan in vantaggio negli scontri casalinghi contro le nerazzurre: quattro acuti rossoneri e tre interisti.