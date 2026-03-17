Il futuro di Hakan Calhanoglu, tornato finalmente ad allenarsi in gruppo, non è ancora stato definito. Il centrocampista, il cui contratto scadrà a fine 2027, potrebbe essere già dentro gli ultimi mesi all’Inter, anche se la possibilità che rinnovi il contratto con i nerazzurri non deve essere esclusa a priori, anzi. È tutto sostanzialmente un work in progress, che verrà definito con certezza prima del termine di questa stagione.

Intanto, secondo quanto appreso da FcInterNews.it in Turchia, il Galatasaray ha già invece in mente la propria strategia per portare il giocatore sul Bosforo. L’offerta al club di Viale della Liberazione sarà di 9-10 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dal board turco vista l’età di Calhanoglu e il contratto che sarà in scadenza tra poco più di un anno, per un trentaduenne che altrimenti la stagione successiva potrebbe andare via da free agent. Garantendo poi al centrocampista uno stipendio particolarmente vantaggioso. L’obiettivo, sempre lato Galatasaray, è quello di concludere l’affare prima dell’inizio del Mondiale.

E l’Inter? Come anticipato verranno fatti dei ragionamenti a tutto tondo su Calha. Ritenuto comunque una pedina molto importante della mediana nerazzurra, si terrà anche conto dei diversi infortuni patiti in stagione (a Firenze dovrebbe esserci), dei suoi stimoli, della richiesta economica per il prolungamento e così via. Uno degli agenti del calciatore la scorsa settimana tra l’altro è stato Milano. Teoricamente solo per trovare Hakan e nulla più, con un ipotetico incontro con l’Inter che non è stato né confermato né smentito.

In ogni caso al momento è tempo di pensare al campo (anche a quello della Nazionale visto che la Turchia a fine mese disputerà gli spareggi per andare al Mondiale), con la situazione che potrà essere più chiara – si capirà se le convinzioni del Galatasaray siano corrette o meno – nell’arco di un trimestre.