"La media del raccolto pubblicitario versata alla Federazione nei principali campionati europei è dell’1%. Senza arrivare al 3,5% del Portogallo, sarebbe uno degli strumenti per poter portare avanti un progetto di sviluppo non solo per il calcio maschile, ma anche il calcio femminile". Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina, nel corso della presentazione del nuovo progetto dedicato al calcio giovanile, torna a bussare sul tema dei proventi dalla pubblicità delle scommesse, al momento ancora preclusi ai club italiani dal Decreto Dignità.

Secondo Gravina, "tutto ciò impatterebbe in maniera molto positiva anche sul degrado delle nostre infrastrutture. Questo trasformerebbe il betting da una minaccia etica a una risorsa per sviluppare il sistema. È chiaro che per la diffusione di questo progetto serviranno risorse importanti, siamo convinti di essere dalla parte della ragione pretendendo il rispetto di una risoluzione dell’Unione Europea che fa riferimento al diritto d’autore sulle scommesse degli eventi sportivi". 

Sezione: News / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 17:13 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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