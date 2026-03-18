Nella corsa Scudetto, oltre a Inter e Milan, è rientrato anche il Napoli. Con un calendario migliore, sulla carta, rispetto a quello dei nerazzurri e dei rossoneri, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

L'Inter ha dei jolly importanti da spendere. Le prime due rivali hanno lo scontro diretto e quindi non possono fare filotto entrambe: solo una potrà fare 27 punti. Nel caso in cui dovesse accadere al Diavolo, l'Inter potrà comunque permettersi due pareggi e una sconfitta, mentre rispetto al Napoli può anche infilare due sconfitte e un pareggio.

Le prossime tre sfide sembrano quelle chiave per Chivu: Fiorentina, Roma e Como, la prima e la terza fuori casa. Ma in primis l'Inter ha bisogno di tornare ad essere l'Inter, abbandonando (come da messaggio del tecnico già dopo il derby) nervosismo e frenesia per andare a prendersi lo Scudetto.