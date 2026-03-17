I fischi che Alessandro Bastoni sta ricevendo ad ogni trasferta potrebbero essere un acceleratore della fine della storia tra il difensore e l'Inter. Senza rancore e senza strappi, ma secondo La Gazzetta dello Sport è lui, più ancora di Thuram, il giocatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato.
Bastoni sta valutando con famiglia e staff un clamoroso addio, a 27 anni (da compiere in aprile). Dove può andare? Difficile se non impossibile il trasferimento a un'altra italiana, anche per lo stipendio da oltre 5 milioni netti l'anno. All'estero si sta muovendo il Barcellona, ma anche in Inghilterra diverse squadre potrebbero affacciarsi. L'Inter potrebbe accettare offerte attorno ai 50 milioni di euro.
Sezione: Copertina / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 08:14
Autore: FcInterNews Redazione
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