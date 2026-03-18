Patrik Berg, capitano del Bodo/Glimt, mette la faccia dopo il capitombolo della sua squadra a Lisbona che è valso la fine del sogno Champions League parlando ai microfoni di TV2: "Certo, hanno giocato un'ottima partita, ma prima di tutto dobbiamo concentrarci su noi stessi e valutare cosa avremmo potuto fare meglio, perché non c'è dubbio che abbiamo offerto una prestazione ben al di sotto delle nostre aspettative".

In zona mista, Berg ricorda che comunque l'avventura europea dei norvegesi è stata memorabile, condita da vittorie di lusso come quelle con Manchester City e Atletico Madrid e l'eliminazione dell'Inter ai playoff: "Non dobbiamo seppellirci sottoterra. Dobbiamo portare con noi gli aspetti positivi. Abbiamo giocato contro le migliori squadre e i migliori giocatori. Abbiamo acquisito punti di riferimento fantastici e personalmente ho notato che la mia fame di vittorie aumenta quando giochiamo a questo livello".