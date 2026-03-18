Alla sua terza stagione da titolare nella Lazio, Mario Gila sta facendo vedere finalmente di che pasta è fatto. Sontuosa la partita dello spagnolo contro il Milan, ma già contro il Sassuolo il ragazzo ex Real Madrid era stato monumentale. Le prestazioni di Gila stanno ovviamente facendo riflettere il club biancoceleste in merito al futuro: il 26enne di Barcellona ha un accordo con la Lazio fino al 2027, guadagna 'solo' 1,6 milioni lordi all’anno, ma, come riporta Il Messaggero, non ha mai battuto i pugni. Al momento però non ci sono trattative per il rinnovo e in estate sono svaniti gli approcci per il prolungamento.

Da Milano sono pronti all'assalto: già da tempo sono dati sulle sue tracce il Milan e l'Inter che, si legge, in qualche modo lo ha scoperto e trascinato a Formello. Proprio i nerazzurri sarebbero in vantaggio, potrebbero addirittura accaparrarselo a parametro zero. In realtà, la Lazio farà un altro tentativo per trattenerlo, poi proverà a cederlo a giugno all’estero per non rimanere con nulla in mano. Il DS Angelo Fabiani sta anche valutando i nomi di alcuni sostituti, su tutti quello di Eray Cömert, 28enne del Valencia, svincolato a fine stagione.