"L'ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L'Inter sta avanti di 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue non perdesse una sola occasione". Così Massimo Mauro parla della lotta Scudetto alla Gazzetta dello Sport. "In 9 gare, l'Inter dovrebbe lasciare altrettanti punti. Impensabile, nonostante i precedenti".

"L'Inter sta meritando. Ha avuto gare difficili, negli scontri diretti non è riuscita ad imporsi, ma la classifica sta lì a testimoniare che è stata la più forte. Non è una sentenza nostra, è il campo che parla. Inter la più forte? Con il Napoli. Se torniamo ad agosto e ripensiamo al valore degli organici, la sfida scudetto riguardava soltanto queste due, superiori alle altre per qualità del gruppo. Poi il Napoli ha avuto una serie di infortuni che l'hanno limitato, una sfortuna che non ricordo in passato".

"L'Inter sta bene. gioca, è viva, reagisce, con l'Atalanta avrebbe potuto vincere se avesse avuto un rigore che andava concesso. Sta per ritrovare Calhanoglu e anche Lautaro. Errori arbitrali? Chiunque ha subito qualche torto. Chi ha redatto il cosiddetto protocollo deve essere un autentico genio. Basterebbe correggere gli errori del campo e invece si entra nel merito sull'intensità della spinta, del tocco. Su Frattesi era rigore. Per il futuro, si portino le sale-Var nei campi. Mi viene da ridere che debbano stare tutti a Lissone".