Anche Gian Piero Gasperini non digerisce le spiegazioni dell'AIA affidate ad 'Open Var', format di DAZN che punta a fare chiarezza sulle decisioni arbitrali più discusse. Il tecnico della Roma è tornato sull'episodio dell'espulsione per doppio giallo di Wesley contro il Como, criticando la trasmissione televisiva: "Altre domande? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo...", la secca replica di Gasp nella conferenza stampa pre-Bologna. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 16:01
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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