"Non ci si può aspettare che l'Inter vinca tutte le partite in carrozza, si deve soffrire qualche volta. Detto questo, è stato l'arbitro a rovinare la gara con l'Atalanta". Questo il giudizio tranchant espresso da Emiliano Viviano nel corso della nuova puntata del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport: "Per me sull'episodio del rigore non ci sono valutazioni da fare, è fallo in ogni luogo, in ogni sport, contro ogni squadra. Se tu arrivi in ritardo, fai fallo. Come per me è fallo quello su Denzel Dumfries. Rispetto all'episodio di Como-Roma c'è una netta differenza, perché Wesley non sfiora Assane Diao. Io sono per un calcio scozzese, fisico, ma nel contrasto".

Viviano precisa ulteriormente: "Se io sono Khamaldeen Sulemana e la palla è un metro e mezzo davanti a me, non ne ho la disponibilità, il fatto che spingo uno piano o poco con il gioco del calcio, con la mia voglia di prendere la palla, non ha niente a che vedere. Nel basket quel fallo sarebbe stato antisportivo. Se non hai il challenge sul pallone è fallo, se invece sei con lui, vai forte su di lui e Dumfries si lascia andare, io non fischio fallo mai. Un arbitro navigato su Dumfries non lasciava mai correre". Viviano si lascia poi andare ad una battuta su Cristian Chivu: "Daniele De Rossi sarà anche ingrassato, però di faccia è rimasto bene. Ho visto Cristian l'altro giorno e gli ho chiesto: 'Che ti è successo? Hai una malattia grave, sei tutto bianco...'. Lui mi ha risposto: 'Sono in un frullatore'".