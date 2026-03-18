Niente Argentina per Lautaro Martinez: il capitano non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato in Norvegia sul campo del Bodo ed è in dubbio anche per la trasferta di Firenze. Situazione che lo rende non al massimo della forma anche per la Seleccion, e il ct dell’Albiceleste Lionel Scaloni gli evita il viaggio oltre l'Atlantico per l'amichevole del 31 marzo col Guatemala che ‘sostituisce’ la Finalissima. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Scaloni, dove è invece presente Tomas Palacios, in presito dall'Inter all'Estudiantes:

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026