Archiviate le polemiche sui casi di moviola di Inter-Atalanta (si fa per dire), facciamo il punto sul futuro di Bastoni e Thuram dopo i rumors di mercato usciti in questi giorni. Tutti gli aggiornamenti raccolti dalla redazione di FcInterNews.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.