La vittoria contro il Milan ha uno strascico negativo in casa Lazio: Mattia Zaccagni, controllato quest'oggi dallo staff medico biancoceleste, ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero: per lui si profila uno stop di 30-40 giorni, il che significa che salterà certamente i playoff per la qualificazione ai Mondiali con la Nazionale.