"A dispetto di ciò che si può pensare vedo la squadra di Chivu in crescita tecnica". Così Andrea Stramaccioni esplicita un certo ottimismo guardando alla situazione dell'Inter, parlando alla Gazzetta dello Sport. "Sabato scorso, l'Atalanta fino al gol contestato aveva tirato una volta in porta mentre l'Inter aveva sprecato più volte il 2-0. E ora saranno decisivi i recuperi di Dumfries e di Lautaro. La media punti con e senza l'argentino è esplicativa...".

"Firenze - prosegue - è una gara difficile e delicata. Ma la reputo anche chiave in positivo per la corsa scudetto e soprattutto per il morale. Vincere permetterebbe ai nerazzurri di affrontare dopo la sosta Roma e Como partendo come minimo da +8 e considerando il concomitante Napoli-Milan, la squadra con una vittoria con i Viola sarebbe nella condizione mentale ideale per il doppio scontro. Finale a sorpresa? Non per il titolo. Immagino un finale affascinante per la volata alle spalle dell'inter e per la straordinaria, affascinante, lotta Champions".