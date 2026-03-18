Lo Sporting rifila 5 gol al Bodo, elimina la squadra norvegese dalla Champions League e subito l'Inter torna sotto attacco. La squadra di Chivu prepara intanto la trasferta di Firenze con alcuni recuperi importanti.

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Sezione: Focus / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 15:33
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.