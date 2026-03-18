Edoardo Bove è tornato alla grande. Il malore che lo colse durante la partita tra Fiorentina e Inter della scorsa stagione, che lasciò tutto il mondo del calcio col fiato sospeso, è ormai un lontanissimo ricordo e l'ex giocatore viola ha trovato anche la sua prima rete della sua second life calcistica. È avvenuto ieri sera, nel corso del match di Championship contro il Wrexham: Bove ha firmato la rete del 3-1 appoggiando in porta col sinistroil pallone dopo aver raccolto la conclusione di un compagno che era finita sulla traversa.

Il centrocampista, tornato a segnare dopo 506 giorni, ha condiviso la sua gioia coi tifosi allo stadio, dei quali ha raccolto l'abbraccio, e anche sui social, dove ha pubblicato la foto della sua esultanza accompagnata dalla frase: "Quanto mi mancava questa sensazione".