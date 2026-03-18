Non solo Marcus Thuram, anche Ange-Yoan Bonny sembra essere in calo di rendimento. Il Corriere dello Sport sottolinea come, fino a dicembre, il francese abbia raccolto quasi tutto il suo attuale bottino da sette gol e altrettanti assist. Da gennaio in poi solo due reti e un passaggio decisivo.

L'ultimo centro è del 4 febbraio in Coppa Italia contro il Torino, poi qualche uscita a vuoto, comprese le sfide con Milan e Atalanta. Con Lautaro ancora in recupero, anche a Firenze sarà però chiamato (presumibilmente) a dare il suo contributo a gara in corso.