Tanto Milan, grazie alla vittoria sulla Juventus, ma anche le due marcatrici dell'Inter nella gara contro il Sassuolo nella Top 11 stilata dalla FIGC per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Women Athora. L'ungherese Henrietta Csiszar, autrice del gol dell'1-0, ha raggiunto il proprio record di marcature in una singola edizione di Serie A arrivando a quota tre; inoltre, sono nove i passaggi che la nerazzurra ha indirizzato nella trequarti avversaria, meno solo di Severini e Cherubini tra le pariruolo scese in campo al Ricci.

Tessa Wullaert, che ha trovato la doppietta nella gara in Emilia, unica a trovare più di una rete nella giornata, è stata inoltre colei che ha effettuato più tiri nello specchio con tre.