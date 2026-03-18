Adesso è ufficiale: Marco Giampaolo prende il posto di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. La compagine grigiorossa comunica di aver affidato al tecnico abruzzese l’incarico di allenatore della prima squadra. Per Giampaolo, che ha firmato un contratto fino al 2027, si tratta di un ritorno a Cremona dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro nel comunicato di annuncio del suo arrivo.