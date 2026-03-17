L'ex giocatore dell'Inter Ezequiel Schelotto augura ai nerazzurri di poter festeggiare la vittoria dello Scudetto a fine stagione. Il Galgo, raggiunto da Sportitalia, ricorda sempre con orgoglio la sua parentesi a Milano: "Mi auguro che il campionato finisca con la vittoria dell'Inter. Ho indossato una maglia importante come quella, sono tifoso dell'Inter e ho tantissimi ex compagni che stanno coprendo anche un ruolo in società; uno di loro, Cristian Chivu, ora è l'allenatore. E poi c'è Javier Zanetti che è vicepresidente".

E a proposito di Zanetti, Schelotto, diventato vicepresidente della formazione svizzera dell'FC Paradiso, aggiunge: "Gli ho mandato un messaggio, ora ha molto lavoro ma ci vedremo di sicuro perché siamo vicini di casa abitando tutti a Como. Mi voglio appoggiare a loro, imparare anche quel mestiere lì". Tornando a parlare del campionato l'ex Atalanta e Cesena chiude: "La Lazio ha fatto un grande assist all'Inter, quindi vuol dire che il campionato è sempre alla portata loro. Spero che l'Inter possa vincere il campionato il prima possibile". 

Sezione: Focus / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 23:08
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.